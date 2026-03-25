Ludiek of ongewenst? Flamingo-actie in Sirjansland jaagt broedvogels weg

Op een drijvend broedvogeleiland in natuurgebied Dijkwater bij het Zeeuwse Sirjansland zijn plots 39 knalroze flamingo's verschenen. Het gaat niet om echte vogels, maar om nepflamingo's die daar bewust zijn neergezet. Volgens Staatsbosbeheer zorgt dat direct voor problemen in het kwetsbare broedseizoen.

Boswachter Marijke Lieman vertelt aan Hart van Nederland dat ze eerst dacht dat het om een grap ging. "Maar toen ik erachter kwam dat er echt op dat eilandje 39 knalroze flamingo's stonden, werd ik niet blij", zegt ze. De eilandjes in het Dijkwater zijn speciaal aangelegd voor kustbroedvogels, zoals visdiefjes, kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen. Juist nu is het broedseizoen begonnen en zoeken deze vogels een veilige plek.

In bovenstaande video zie je wat er nu met de flamingo's gaat gebeuren.