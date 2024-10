Woede na achterlaten poes in tas bij hotel: 'Boos en verdrietig tegelijk'

In Vlaardingen is afgelopen weekend een poes achtergelaten voor de deur van een hotel aan de Kethelweg. De viervoeter werd gevonden in een vervoerstas, schrijft dierenopvangcentrum Vlaardingen op Facebook. De poes is helaas niet gechipt, waardoor het lastig is om de eigenaar te achterhalen.

De vondst van achtergelaten dieren is elke keer weer hartverscheurend. Bekijk hierboven het verhaal van Jos die twee gedumpte hondjes aantrof tijdens zijn sluitingsronde in winkelcentrum De Els in Waalwijk.

Het hotel dacht in eerste instantie nog dat het mogelijk om een vergissing ging en dat een hotelgast de poes vergeten was. Maar toen er niemand kwam opdagen, werd het diertje overgedragen aan de opvang. "Nu zit ze bij ons en gaan we uiteraard goed voor haar zorgen," laat de dierenopvang weten.

Het bericht maakt veel los, en veel mensen reageren geschokt. "Boos en verdrietig tegelijk! Ze ziet er zo lief en makkelijk uit, waarom toch kunnen mensen dit over hun hart verkrijgen?" schrijft een woedende Joke van den Bouwmeester. Ook Yvon Tophoff is verbolgen: "Wat een triest feit, liefdeloze daad, geen goed woord voor over!"

Dierenopvangcentrum Vlaardingen roept iedereen op om informatie te delen als iemand iets weet over de achtergrond van het achtergelaten poesje. Tips kunnen worden gemaild naar info.vlaardingen@dierenbescherming.nl.