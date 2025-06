Wie is zijn trouwring verloren in de jungle van Almere? De ring is meer dan 50 jaar oud

In de Almere Jungle, een dierenpark waar mensen werken in de dagbesteding, is een trouwring gevonden van meer dan 50 jaar oud. Dat maakt het park op uit de datum die gegraveerd staat in de ring. De ring lag bij het uilenverblijf.

Het park wil de ring teruggeven aan de rechtmatige eigenaar, schrijft het op Facebook. Alleen degene die de naam én datum kan noemen die aan de binnenkant gegraveerd staan, krijgt de ring mee.

Ook tips over de eigenaar zijn welkom.