Ook honden krijgen kanker, maar Billie laat zien dat chemotherapie werkt

Het is Wereldkankerdag en er wordt dinsdag niet alleen stilgestaan bij kanker bij mensen, maar ook bij dieren. Bij honden ouder dan 10 jaar is kanker namelijk de meest voorkomende doodsoorzaak. Het Nederlands KankerFonds voor Dieren (NKFD) wil meer onderzoek, voorlichting en bewustwording om de kwaliteit van leven voor getroffen huisdieren te verbeteren. De resultaten van chemokuren bij honden zijn namelijk best positief.

Hondenbezitter Lara Stroes deelt haar ervaring met de chemobehandeling van haar Berner Sennenhond Billie (5 jaar), om meer aandacht te vragen voor kanker bij dieren.

De chemokuren zijn niet genezend, maar wel levensverlengend. Voor Lara biedt het kopen van meer tijd en betere kwaliteit van leven voor haar hond Billie veel hoop. "Afgelopen Kerst merkte ik wat ongewone dingen op bij Billie. Hij was meer aan het hijgen dan normaal. Het voelde niet goed en daarom ben ik naar een dierenarts gegaan. Ik kwam er achter dat Billie lymfeklierkanker heeft", vertelt Lara.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Het duurde niet lang voordat Billie bijna stikte. "Daarom was de enige oplossing inslapen. Dit kon pas na het weekend... Toch wilde ik van een oncoloog echt zeker weten dat Billie niet meer te redden was. Deze dierenarts vertelde mij eigenlijk vrijwel meteen dat chemotherapie een oplossing kon zijn."

Andere bijwerkingen

In eerste instantie zag Lara dit niet zitten. "Want wie wil hun hond aan de chemo? Dan wordt het beestje toch heel ziek en dat is ook zielig. De arts vertelde mij dat het best meeviel en dat chemokuren anders aanslaan dan bij mensen. Bijwerkingen zijn anders of minder. Ik heb het toch geprobeerd, want ik wilde Billie echt nog niet kwijt."

De 5-jarige Bernersennen kreeg in een reeks van 4 keer 4 setjes chemo. Dat was een kort infuus, een pil, een kort infuus en een lang infuus. "Billie heeft zijn eerste reeks gehad en ik merk meteen verschil. Hij speelt weer met de andere honden, daarvoor werd hij buitengesloten of stootte hij zich van andere honden af."

Ook huisdieren krijgen kanker en dat is verschrikkelijk. Lara

Maar goedkoop is het zeker niet. "Ik denk dat ik 7000 euro kwijt ben en twee derde wordt vergoed. Ik had mij niet verzekerd voor chemo, want ik zag het nut nooit, maar nu wel. Ook huisdieren krijgen kanker en dat is verschrikkelijk."