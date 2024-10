Vrouw wil met hond in lift stappen wanneer het helemaal fout gaat

Een hond is donderdagmiddag overleden toen hij samen met zijn baasje de lift in wilde. Dit ging gruwelijk mis toen de hond buiten de lift bleef terwijl het baasje al binnen stond. Hierdoor kwam de riem vast te zitten tussen de liftdeuren met dodelijk gevolg.

Het gebeurde in een appartementencomplex aan de Eduard Schilderinkstraat in Doetinchem. Volgens Omroep Gelderland wilde de jonge vrouw in de lift stappen met haar hond, maar sloten de deuren eerder dan gedacht. Waardoor de vrouw in de lift stond en de hond niet.

De hond werd aan de riem mee omhoog getrokken toen de lift omhoog ging. Buurtbewoners hebben nog de hond proberen te reanimeren maar dat heeft niet meer geholpen. De dierenambulance heeft de overleden viervoeter meegenomen.

De lift is afgezet met politielint en mag de komende tijd niet worden gebruikt. Volgens een correspondent ter plaatse gaven bewoners aan dat er vaker kuren zijn met de lift.