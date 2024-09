Verspreiding blauwtongvirus onder dieren vlakt af

Het blauwtongvirus gaat nog volop rond onder schapen, geiten en andere dieren, maar toch neemt de verspreiding af. Het aantal nieuwe plekken waar het virus wordt aangetroffen, begint af te vlakken.

Afgelopen week werd het blauwtongvirus op 592 nieuwe plekken voor het eerst sinds deze uitbraak vastgesteld. Dat is aanzienlijk lager aantal dan de afgelopen weken.

Schapenhouder Tineke Camps laat in deze video zien hoe het blauwtongvirus om zich heen grijpt in haar stallen:

1:58 Twijfels over werking blauwtongvaccin, schapenhouders maken zich zorgen

Volgens de cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn er nu op zeker 7880 locaties dieren ziek geworden. Daaronder vallen voornamelijk professionele schapen- of geitenhouderijen. Maar het kan ook gaan om plaatsen waar slechts enkele dieren worden gehouden, zoals kinderboerderijen of terreinen van particulieren met hobbydieren.

Hoge koorts en zwellingen

Het virus verspreidde zich aan het begin van de uitbraak vooral in het oosten van het land. Inmiddels heeft het zich over alle provincies verspreid.

Blauwtong is alleen gevaarlijk voor dieren, mensen zijn er niet vatbaar voor. Het virus wordt overgebracht door een knut, een stekend insect. Het veroorzaakt onder meer een blauwe tong, hoge koorts en zwellingen. Schapen lopen het grootste risico om eraan te overlijden. Door vaccinatie kunnen boeren dat risico verkleinen.

Uit de NVWA-cijfers wordt alleen het aantal locaties waar blauwtong is opgedoken duidelijk, niet het aantal dieren dat de ziekte heeft gekregen of eraan is overleden.

ANP