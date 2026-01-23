Volg Hart van Nederland
'Vakbond wil arbeidsrechten voor dieren in de veehouderij'

Dieren

Vandaag, 07:23

Niet alleen mensen, maar ook dieren in de veehouderij verdienen arbeidsrechten. Dat stelt de Vakbond voor Dieren. Voorzitter Marjolein de Rooij zegt daarover in de Volkskrant: "Als je niet aan tafel zit, sta je op het menu. Dat geldt voor dieren letterlijk."

Waar veel vakbonden de afgelopen decennia kampen met dalende ledenaantallen, is dat bij de Vakbond voor Dieren niet aan de orde. De organisatie, opgericht in 2023, heeft namelijk geen leden. De achterban bestaat uit de dieren zelf: zo’n 81 miljoen kippen, 10 miljoen varkens en 3,5 miljoen koeien in de Nederlandse veehouderij. Zij leveren dagelijks een bijdrage aan de voedselvoorziening, maar hebben volgens de vakbond geen enkele stem.

Dieren praten niet

Ook op het congres dat de Vakbond voor Dieren zaterdag houdt in Bussum, praten de dieren zelf niet mee. In plaats daarvan gaan wetenschappers, dierenbeschermers, zogenoemde voorloperboeren en enkele bedrijven met elkaar in gesprek over ethiek in de veehouderij.

De landbouwsector is grotendeels afwezig, net als vertegenwoordigers van het ministerie. Volgens De Rooij is dat geen toeval. "Ze vinden zo’n ethische discussie nog heel spannend", zegt de vakbondsvoorzitter en oprichter.

Door Redactie Hart van Nederland

