Schaap wandelt over A2, verkeer tijdelijk lamgelegd

Op het knooppunt Vianen-Everdingen is woensdagochtend wel een hele bijzondere weggebruiker gespot. Een schaap liep tussen de auto’s door.

Op Instagram schrijft de politie Vijfheerenlanden dat het schaap vergeten was dat 100 kilometer per uur niet bij te benen is.

Het Instagram-verhaal van de politie:

Er is een schaap op de A2 beland, politie Vijfheerenlanden heeft hier een Instagram story over gemaakt.

Afsluiting rijstrook

Rijkswaterstaat en de politie zijn ingezet om het dier te redden. Om het schaap te vangen, hebben ze een van de rijstroken een korte tijd afgesloten. Met hulp van omstanders is ze gevangen, meldt RTV Utrecht. Via het oormerk konden ze zien waar het schaap vandaan kwam en daarop is ze teruggebracht naar de eigenaar.