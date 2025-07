Dodelijke klap op de A28: auto rijdt op losgebroken kalf, bestuurder naar ziekenhuis

Op de snelweg houd je vooral rekening met andere automobilisten. Best even schrikken waarschijnlijk dus voor de automobilist die in de nacht van donderdag op vrijdag over de A28 bij Zwolle reed en ineens een koe in de koplampen zag verschijnen.

De bestuurder kan niks meer doen en knalt op het dier. Volgens de politie gaat het om een kalf. Het jonge dier is ter plaatse ingeslapen door een veearts. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen, kan de politie niks zeggen.

De koe kwam uit de buurt en is losgebroken. "We kregen een melding dat er koeien los zouden lopen", vertelt de politie. "De eigenaar had twee van de drie koeien gevonden. Tijdens het zoeken van de derde, kregen we een melding dat er een koe over de snelweg liep."

Het is een apart verhaal. "Dieren breken wel vaker los, maar we krijgen niet bepaald wekelijks een melding dat er een koe over de snelweg loopt", vertelt de politie.