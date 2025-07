Geen vijf, maar drie honden: uitlaatservices Soesterduinen vrezen financiële strop

De hondenuitlaatservices in de omgeving van de Soesterduinen zijn boos en ongerust. Nu mogen ze nog met vijf honden per begeleider het gebied in, maar mogelijk worden de regels voor het gebied aangescherpt en mogen begeleiders nog maar drie honden uitlaten. Een financiële strop voor veel uitlaatservices.

Lucille van Veldhoven van hondenuitlaatservice de Koppel Company laat al sinds jaar en dag haar honden uit in verschillende gebieden in de omgeving. "Ze zeggen dat het te druk is in de Soesterduinen, maar dat is helemaal niet zo. Ik zie bijna nooit iemand. Als de regels doorgaan, is dat een probleem voor ons, maar ook voor de baasjes", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Vanwege de strenge regels wijkt Lucille uit naar andere gebieden in de omgeving waar de regels minder streng zijn. Maar of dat zo blijft, is maar de vraag. Voor sommige gebieden moet je namelijk een vergunning hebben om de honden uit te laten en daar zit nu al een stop op. In Zeist willen ze ook naar een maximum van drie honden per persoon, aldus Lucille.

"Voor mij betekent dat veel, het is mijn fulltime job. Ik krijg een bedrag per hond, en van vijf honden per keer kan ik al niet rondkomen. Dus drie is helemaal niet te doen. Dan gaan de prijzen omhoog en wordt het een dienst voor de rijken."

'Een uitkomst'

Ook Anneke Visser maakt zich zorgen over de mogelijke nieuwe regels. Ze is afhankelijk van de uitlaatservice van Lucille omdat ze haar hond Radja zelf niet kan uitlaten vanwege een aandoening aan haar been. "Er zijn veel oude mensen die een hond hebben en niet zo makkelijk een grote wandeling kunnen maken", zegt ze tegen Hart van Nederland. "Radja geniet zo van de wandelingen met Lucille. Hij heeft vriendjes, want er gaan meer honden mee. Voor mij is het een uitkomst, voor de honden is het een feest."

De gemeente Soest laat weten dat natuurterreinen losloopgebieden verkleinen. Honden worden niet goed onder controle gehouden en er zijn meerdere bijtincidenten geweest, aldus een woordvoerder tegen Hart van Nederland. "De regels worden niet altijd nagevolgd. Daarbij zijn de landelijke regels ook drie honden per persoon." De gemeenteraad buigt zich in september over de nieuwe regels. Dan wordt het definitieve besluit genomen.