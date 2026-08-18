Feest op golfbaan Eemnes: 'hun' gans is terug

De 'golfbaangans' uit Eemnes is terug op z'n vertrouwde stek. Het diertje werd tot groot verdriet van de golfers vorige maand geraakt door een golfbal, en moest naar de opvang om te herstellen. Dat is nu voldoende gebeurd en daarom was dinsdag het moment daar: de birdie keert terug.

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Dolblije golfers verwelkomen gans

"Een ware feelgood", zo noemt Binnert de Beaufort van Goyer Golf & Country Club uit Eemnes het complete verhaal. Hij en de andere golfers zijn namelijk dolblij dat hun gevederde vriend weer terugkeert op de baan: "Alleen al omdat zo de andere gans niet meer zo alleen is." Met regelmaat brachten de golfers een bezoekje aan de opvang, ook zijn er donaties overgemaakt voor een spoedige herstel van 'hun' eend.

Na weken rust te hebben gehouden is dan nu de grote dag daar. De vogelopvang uit Soest brengt de gans weer terug. Daphne van Dongen, die veel zorg heeft gedragen voor het dier, komt hem hoogstpersoonlijk afleveren in Eemnes, waar golfers het dier verwelkomen.

In de video bovenaan is te zien hoe de gans terugkeert op de golfbaan.