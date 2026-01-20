Hondje Sammie neemt in z’n eentje de trein en eindigt in Bussum

De Baarnse hond Sammie trok gisteren de stoute schoenen aan. Het beestje stapte helemaal alleen de trein in en reisde zo van Baarn naar Bussum. Een oplettende treinreiziger kreeg dat in de gaten en sloeg alarm bij de Dierenambulance Gooi en Vechtstreek. “Deze melding sprong er echt uit”, aldus de dierenambulance.

De vrouw die Sammie in de trein aantrof, besloot snel te handelen. Ze deed het hondje een veter om, zodat hij niet zomaar weg kon rennen. Zo leek de situatie even onder controle, maar dat duurde niet lang.

Na aankomst in Bussum ging het alsnog mis. Bij het uitstappen wist Sammie zich los te maken en zette het op een lopen. In de omgeving volgde een korte zoektocht naar de ontsnapte hond. Niet veel later werd hij gespot door een alerte voorbijganger, die opnieuw contact opnam met de dierenambulance.

Vrijwilligers van de Dierenambulance Gooi en Vechtstreek kwamen ter plaatse en haalden Sammie op. Daarna kon hij worden herenigd met zijn baasjes uit Baarn. Op Facebook spreekt de dierenambulance van een ‘happy end’.

Hoe Sammie precies in zijn eentje in de trein terecht is gekomen, blijft vooralsnog een raadsel.