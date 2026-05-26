Tranen in Blijdorp: pasgeboren giraffe Shaki plotseling overleden

Droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraffe Shaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is 24 mei toch plotseling overleden.

Het jonge dier is naar de veterinaire faculteit van de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek naar de exacte doodsoorzaak. Dat schijft de dierentuin op haar website.

Op 3 april beviel giraffe Kimberley na een dracht van 14 maanden van een mannetje, die de naam Shaki kreeg. Toentertijd schreef de dierentuin dat het goed ging met de baby.

Eind maart moest Blijdorp ook al afscheid nemen van een giraffe. De 6-jarige Khaleesi werd toen geëuthanaseerd vanwege langer spelende gezondheidsklachten.