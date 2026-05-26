Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Tranen in Blijdorp: pasgeboren giraffe Shaki plotseling overleden

Dieren

Vandaag, 19:55

Link gekopieerd

Droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraffe Shaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is 24 mei toch plotseling overleden.

Het jonge dier is naar de veterinaire faculteit van de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek naar de exacte doodsoorzaak. Dat schijft de dierentuin op haar website.

Op 3 april beviel giraffe Kimberley na een dracht van 14 maanden van een mannetje, die de naam Shaki kreeg. Toentertijd schreef de dierentuin dat het goed ging met de baby.

In de bovenstaande video zie je de eerste stapjes van Shaki vlak na de geboorte.

Eind maart moest Blijdorp ook al afscheid nemen van een giraffe. De 6-jarige Khaleesi werd toen geëuthanaseerd vanwege langer spelende gezondheidsklachten.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Safaripark Beekse Bergen verwelkomt twee pasgeboren Nubische giraffen
Safaripark Beekse Bergen verwelkomt twee pasgeboren Nubische giraffen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.