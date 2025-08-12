Terug

Sluipwespen ingezet om fruitvliegenplaag tegen te gaan

Dieren

Vandaag, 15:41

Wetenschappers uit Wageningen hebben Aziatische sluipwespen losgelaten in de hoop dat die een plaag van de zogeheten suzuki-fruitvliegen kunnen bestrijden. Dat moet helpen om de fruitteelt in Nederland te beschermen. Op deze manier hoeven er geen chemicaliën ingezet te worden.

Volgens de universiteit in Wageningen leggen de vrouwtjes van de fruitvlieg hun eitjes in "rijpend, zacht fruit dat nog heel is, zoals kersen, aardbeien en frambozen". De larven eten dan het fruit vervolgens op, waardoor het rot.

Parasieten

Om dat te voorkomen, heeft de universiteit toestemming gekregen om de sluipwespen in te zetten. Het zijn parasieten, die hun eitjes in de larven van de fruitvlieg leggen. Daardoor komt er geen nieuwe fruitvlieg, maar wel een nieuwe sluipwesp.

Het inzetten van de sluipwesp is geen volledige oplossing voor de plaag, benadrukken de Wageningse onderzoekers.

De suzuki-fruitvliegen komen oorspronkelijk uit Japan. In 2008 kwamen ze in Europa terecht.

