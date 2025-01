Van Simba tot Ratatoetje: dit zijn de populairste kattennamen van 2024

In 2024 kozen Nederlanders massaal voor Simba als favoriete kattennaam, waarmee de naam Luna na twee jaar van de troon werd gestoten. Dit blijkt uit onderzoek van huisdierenverzekeraar Figo, dat de gegevens van ruim 35.000 kattenbaasjes analyseerde. Naast de vertrouwde favorieten zoals Nala en Milo, werd er ook gekozen voor een paar opvallende nieuwkomers en grappige namen.

Simba, vernoemd naar de iconische leeuwenwelpje uit Disney’s The Lion King, schitterde dit jaar op nummer één in de lijst van populairste kattennamen. De top 10 wordt grotendeels gedomineerd door vertrouwde klassiekers, maar als je hebt gekozen voor Pip of Charlie, mag je jezelf rekenen tot de meer originele baasjes. Deze twee namen waren de enige nieuwkomers in de ranglijst van 2024.

Top 10 kattennamen van 2024: 1. Simba 2. Luna 3. Nala 4. Coco 5. Milo 6. Bella 7. Loki 8. Mimi 9. Pip 10. Charlie

Katers versus poezen

Hoewel Luna niet langer de absolute favoriet is, blijft de naam onbetwist populair bij poezen en voert deze categorie aan. Ook Nala, vernoemd naar de leeuwin uit The Lion King, doet het uitstekend en claimt de tweede plek, gevolgd door de charmante Coco. Bij de katers domineerden Simba, Milo en Loki, waarmee deze namen de toon zetten voor mannelijke viervoeters in 2024.

Een creatieve twist

Naast de klassieke favorieten laten sommige kattenbaasjes hun creativiteit de vrije loop met opvallende en humoristische namen. Straattaal, eten en popcultuur blijven hierbij belangrijke inspiratiebronnen. Zo verscheen de speelse naam Hello Kitty – een knipoog naar het iconische Japanse figuurtje – hoog op de lijst.

Kittens worden vaak als "om op te vreten" gezien, maar namen als Drumstick en Ratatoetje hebben waarschijnlijk weinig te maken met kippenpoten of groentegerechten. Het lijkt meer een grappige keuze van de baasjes. Toepasselijk genoeg staat ook Fatoe – straattaal voor "grap" – in de top drie van opvallende kattennamen.

1. Hello Kitty 2. Fatoe 3. Drumstick 4. Peukie 5. Habiba 6. Fissa 7. Gabber 8. Jackpot 9. Pannenkoek 10. Ratatoetje