Te veel schildpadden, te weinig hulp: opvang wanhopig op zoek naar meer ruimte en steun

Schildpadden zijn populaire huisdieren, maar helaas worden ze ook vaak gedumpt in de natuur als hun eigenaren er genoeg van hebben. Opvangcentra draaien overuren, zoals de Schildpaddenopvang in Harkema. Daar luiden ze nu de noodklok. Er is dringend meer ruimte nodig om de reptielen op te vangen.

Met ruim 5.000 schildpadden zit de opvang bijna aan zijn maximale capaciteit. We zitten echt vol. We kunnen ze niet opstapelen," zegt Volgens Gerard van der Wijk, beheerder van de opvang. Zonder een snelle financiële injectie dreigt de opvang geen nieuwe dieren meer te kunnen opnemen. Binnen tien dagen moet er 2 miljoen euro worden opgehaald, anders kan de uitbreiding niet doorgaan en blijven gedumpte schildpadden aan hun lot overgelaten.

Schildpadden weigeren

Volgens Van der Wijk neemt het aantal gedumpte schildpadden fors toe. Dit komt mede door het kabinetsverbod op bepaalde schildpaddensoorten, waardoor mensen hun huisdieren massaal in de natuur dumpen. "We proberen al jaren subsidie te krijgen, maar telkens krijgen we nul op het rekest. Het fonds waarop we hoopten, heeft ons ook afgewezen.

Ondertussen worden de problemen alleen maar groter," zegt Van der Wijk. "De zomer komt er over een paar maanden weer aan en dat wordt het hier weer druk. Maar ik kan ze hier niet allemaal opvangen", vertelt Van der Wijk verder. Het wordt ook niets snel rustiger in de opvang: "Schildpadden kunnen van nature heel oud worden. De meeste worden makkelijk honderd jaar oud. Die verslijten zo 2 of 3 baasjes in hun leven."

De hoop is nu gevestigd op een nieuw pand met 5 hectare grond in de buurt van de huidige opvang, maar dat dreigt nu verkocht te worden aan een andere partij. "Tenzij wij binnen tien dagen 2 miljoen ophalen, maar dat is natuurlijk een absurd hoog bedrag."

Vrijwilligers en donaties

De opvang draait volledig op donaties en de inzet van vrijwilligers, maar de financiële middelen schieten tekort. Terwijl de overheid strenge regels opstelt voor huisdieren, is er geen structurele steun voor opvangen zoals die in Harkema. "Er zijn te veel dieren en te weinig plekken om ze op te vangen. We smeken al jaren om hulp, maar er gebeurt niets," aldus Van der Wijk.

Toch geeft de opvang de hoop niet op. Een inzamelingsactie is in volle gang en heeft inmiddels al bijna 38.000 euro opgebracht. "Er zitten miljoenen mensen op social media. Als die allemaal een paar euro geven, kunnen we deze dieren redden," klinkt het hoopvol.