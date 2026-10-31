Piepjong katje Odin zwaargewond gevonden: kaak gebroken en kan niet meer zien

Een piepjonge kat van slechts vijf of zes maanden oud is begin deze maand zwaargewond aangetroffen in Rijswijk. Het diertje had ernstig letsel aan zijn kop, een gebroken kaak en zwaar beschadigde ogen. Hij moest met spoed worden geopereerd. Inmiddels herstelt het katje, dat de naam Odin heeft gekregen, bij Dierenambulance Den Haag.

De dierenambulance kreeg op 6 oktober een melding over het gewonde katje. Een medewerker bracht hem direct naar de dierenarts, waar bleek dat zijn linkeroog niet meer te redden was en moest worden verwijderd. Ook zijn rechteroog doet het niet meer, maar de dierenarts heeft besloten dit oog voorlopig te laten zitten. Daarnaast bleek ook Odins onderkaak gebroken. Die werd tijdens een ingrijpende operatie met een metalen draad vastgezet.

Lange weg naar herstel

Na de operatie werd Odin opgevangen in het hospitaal van Dierenambulance Den Haag. Eten ging door zijn gebroken kaak erg moeizaam, waardoor hij tijdelijk via een voedingssonde moest worden bijgevoerd. "Hij wil wel, maar het is tobben", schrijft het Dierenhospitaal. Inmiddels gaat het gelukkig iets beter. De sonde en hechtingen zijn verwijderd, maar het jonge katje heeft nog een lange weg naar herstel te gaan.

Ondanks alles wat hij heeft meegemaakt, is Odin volgens zijn verzorgers ontzettend lief. "Een klein mannetje dat zoveel ellende heeft moeten doorstaan en dat nu alle tijd, rust en liefde verdient om verder op te knappen", aldus het Dierenhospitaal. Ze zijn een doneeractie gestart voor Odin.

Hoe het diertje aan zijn ernstige verwondingen is gekomen, is niet bekend.

Begin dit jaar werd kat Bambi gevonden met twee kogels in haar kopje: