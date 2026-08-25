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1700 handtekeningen voor Oekraïners die huisdieren dreigen kwijt te raken

Dieren

Gisteren, 23:31

Acht Oekraïense vluchtelingen in Hoorn dreigen afscheid te moeten nemen van hun huisdieren. Eind september moeten ze hun huidige woningen verlaten vanwege geplande sloop. Een nieuwe opvanglocatie is al gevonden, maar daar zijn huisdieren niet toegestaan. Een petitie om daar verandering in te brengen is inmiddels meer dan 1.700 keer ondertekend.

De petitie is maandagavond bij het stadhuis van Hoorn overhandigd aan verantwoordelijk wethouder Niek Heijne. Initiatiefneemster Mirjam van Westen hoopt dat de gemeente alsnog een oplossing vindt waardoor de vluchtelingen hun huisdieren mee kunnen nemen naar hun nieuwe woonplek.

Moeilijke keuze

Bij de overhandiging zijn naast Van Westen ook raadslid Roger Tonnaer en de betrokken Oekraïense vluchtelingen aanwezig. Met de actie willen zij aandacht vragen voor de moeilijke keuze waarvoor de vluchtelingen komen te staan.

Als er geen oplossing wordt gevonden, moeten zij mogelijk afscheid nemen van hun huisdieren om zelf naar de nieuwe opvanglocatie te kunnen verhuizen. De initiatiefnemers hopen daarom op steun vanuit de gemeenteraad.

Door Redactie Hart van Nederland

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