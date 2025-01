Paard Diego vast in wildrooster, brandweer moet ingrijpen

Een paard is donderdagmiddag met zijn poot vast komen te zitten in een wildrooster in het Friese Bolsward. De 17-jarige hengst Diego moest worden losgemaakt door de brandweer.

Het ongeval gebeurde aan de Ugolaan aan de rand van de stad. Het dier had veel pijn, maar de dierenarts kon hem kalmeren. Vervolgens heeft de brandweer met een spreider de poot los kunnen krijgen.

Het dier raakte gewond, maar de poot was niet gebroken.