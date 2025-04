Opgelucht nieuws na kantelen vrachtwagen: alle biggen ongedeerd

Bij het ongeval met een gekantelde vrachtwagen op de A18 bij het Gelderse Wehl zijn geen dieren om het leven gekomen. Dat meldt de politie donderdagavond tegen het ANP. In het voertuig zaten tientallen biggen, die na het ongeluk veilig zijn overgezet in een ander transportmiddel.

Het ongeluk gebeurde rond 15.10 uur op de A18 in de richting van Varsseveld. De vrachtwagen kantelde door nog onbekende oorzaak en lekte onder meer olie op het wegdek. De brandweer kwam ter plaatse om te assisteren bij het overbrengen van de dieren en het opruimen van de gelekte vloeistoffen.

De chauffeur van de vrachtwagen is ter controle nagekeken door ambulancepersoneel. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.

Vanwege het ongeluk is de A18 donderdag al enkele uren afgesloten richting het oosten. Verkeer wordt omgeleid via de A12. Volgens Rijkswaterstaat is de verwachting dat de weg halverwege de avond weer open is. Volgens de ANWB duurt het nog tot zeker 21.30 uur.