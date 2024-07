Ontsnapte landschildpad Theo weer thuis: 'Wij zijn ontzettend opgelucht!'

Theo de Griekse landschildpad is weer veilig thuis. De schildpad ontsnapte maandag uit de tuin, waarna zijn baasjes een zoektocht zijn begonnen om het diertje weer terug te vinden.

Frank en Esther Maas uit Roosendaal schrokken zich een hoedje toen zij hun geliefde Theo nergens meer konden vinden. De poort had een tijdje opengestaan en Theo koos ervoor om om op avontuur te gaan.

Oproep

De familie Maas besloot een oproep te plaatsen op sociale media: "Mocht je hem gezien hebben of je kent iemand die ineens een schildpad heeft gevonden, laat het ons alsjeblieft snel weten!" valt er te lezen op de pamflet.

Meelevende reacties stroomden binnen, zo uitte Petra haar steun aan de familie en tipte om een speurhond in te zetten. Een andere gebruiker liet weten dat er een schildpad was gevonden, al scheen dit niet om hun eigen Theo te gaan.

Straat verderop gevonden

Er werd een zoekactie opgezet waarbij acht mensen hebben gezocht naar het vermiste reptiel. Helaas heeft dit niets opgeleverd. Theo werd even later op dinsdagavond teruggevonden. Erg ver is de schildpad niet gekomen tijdens zijn verkenning, Theo werd een straat verder gevonden. Eigenaren Frank en Esther zijn enorm opgelucht.