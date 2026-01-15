Volg Hart van Nederland
Exotische slakkenetende slang gevonden in Uithoorn

Dieren

Vandaag, 21:47

Een bijzondere vondst in een tuin in Uithoorn: daar glibberde een bewolkte slakkenetende slang rond. Het dier leeft normaal gesproken in Zuid- en Noord-Amerika, dus hoe hij hier terecht is gekomen, is een mysterie. "Deze slang komt één keer in de twee jaar voor. Vaak zijn ze een stuk groter. Dit is echt een jonkie", aldus Rob Dumont van Reptielenopvang Zwanenburg tegen Hart van Nederland.

De Sibon nebulatus, zoals de slang oorspronkelijk heet, komt aan zijn bijnaam door de vlekkenpatronen op zijn huid en zijn dieet van slakken. Dumont heeft zo zijn eigen theorie: "In de buurt van Uithoorn zijn allerlei kassen, dus ik vermoed dat hij is meegekomen met een lading planten", aldus de voorzitter van de reptielenopvang.

Slakken op maat vinden

Het dier kan niet in het Nederlandse wild leven, omdat de temperaturen en luchtvochtigheid te veel verschillen van zijn natuurlijke leefomgeving. Hij gaat nu veertien dagen in quarantaine, waarin hij wordt gecontroleerd op zijn gezondheid. Daarna kan een slangenliefhebber hem adopteren.

Dumont denkt echter niet dat er veel mensen op deze slang zitten te wachten. "Omdat het een klein slangetje is, kan hij niet elke slak eten die beschikbaar is. Er moeten echt slakken op maat gevonden worden."

Dit is inmiddels de tweede slang van 2026 voor de reptielenopvang. Ook een koningspython uit Rotterdam is daar opgevangen.

Door Joep Higler

