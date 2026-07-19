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Verdwaalde wallaby Middenmeer gevangen en terug bij eigenaar

Dieren

Vandaag, 22:34

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De ontsnapte wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat laat de politie zondagavond weten. Het dier, een soort kleine kangoeroe, is inmiddels terug bij de eigenaar.

Zondag liet de politie via Instagram weten dat een wallaby rond hupte in Middenmeer. Pogingen om het dier te vangen waren aanvankelijk tevergeefs, liet de politie aan Hart van Nederland weten.

Het is niet de eerste keer dat een ontsnapte wallaby de politie lang bezighoudt:

Ontsnapte wallaby houdt politie urenlang op de voet
0:40

Ontsnapte wallaby houdt politie urenlang op de voet

Inmiddels is het dier dus wel gevangen, in een woonwijk in Middenmeer, en alweer terug bij de eigenaar.

Door Redactie Hart van Nederland
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