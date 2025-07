Duizenden maden in plafond leiden tot lugubere ontdekking

Schoorsteenveger Cees van Wanrooij (29) ging deze week op onderzoek bij een huis in Haarlem, waar om onverklaarbare redenen maden uit het plafond kwamen. Tot zijn schrik vindt hij daar de poes van de bovenburen, die al twee weken spoorloos was. Het dier zou in de schoorsteen zijn gekropen en daar een nestje kittens hebben geworpen. De jonkies hebben het niet overleefd.

Het is een melding die Cees nooit eerder heeft gehad. De bewoonster belde in paniek, omdat er ineens duizenden maden uit haar plafond stroomden. "Ik hoorde een soort roekoegeluid, dus ik dacht dat er misschien een duif in de schoorsteen zat", vertelt Van Wanrooij aan Hart van Nederland. "Dus ik probeerde met een lange borstel het dier en een eventueel nest op te ruimen." Wanneer Cees echter zijn borstel terug naar buiten probeert te halen, volgt een oorverdovend geluid.

Gele ogen

Om erachter te komen waar dat geluid vandaan komt, steekt de schoorsteenveger een inspectiecamera de muur in. "Eerst zag ik alleen vacht, dus dacht ik dat het een grote rat of een boommarter zou zijn", aldus Van Wanrooij. "Tot ik ineens twee grote, gele ogen op het scherm zag. Toen dacht ik: dat lijkt wel een Britse korthaar."

Om het dier te kunnen bevrijden, moeten Cees en zijn team naar de bovenburen. Daar maken zij een gat in de muur om toegang tot de schoorsteen te krijgen. "Toen moest ik met mijn arm in zo’n zwart gat, waarvan ik wist dat er een beest zat", vertelt Cees. "Ook al had ik handschoenen aan, ik moest me er toch even toe zetten." Na wat duw- en trekwerk weet Cees het dier te bevrijden. De kat springt met de borstel nog in haar staart uit het gat.

Kittens

Het blijkt de zwangere kat van de bovenburen te zijn. Het dier was al twee weken spoorloos en dus is het een klein wonder dat het dier levend uit het schoorsteenkanaal komt. Het dier blijkt in de schoorsteen te zijn gekropen om daar te bevallen van kittens. Deze kittens hebben het zelf niet overleefd, en trokken daarom alle maden aan.