Feest in Beverwijk: klas bedenkt naam voor pasgeboren Artis-olifantje

Dieren

Vandaag, 14:21

De blijdschap is groot in Artis. Begin deze maand werd daar een olifantje geboren. Voor het pasgeboren dier werd een namenverkiezing georganiseerd, waar scholen aan mee mochten doen. Groep 3-4 van een basisschool uit Beverwijk kwam als winnaar uit de bus en gaf het olifantje de naam Yuki!

In Artis krijgen dieren altijd al een naam om ze van soortgenoten te onderscheiden, maar die namen werden eerder niet actief gedeeld. De dierentuin kiest er nu bewust voor om de namen wél bekend te maken. Nieuwe inzichten laten zien dat een naam bij bezoekers kan zorgen voor meer verbinding met een dier. Door het publiek de naam te laten kiezen, wil Artis de betrokkenheid verder vergroten.

In bovenstaande video is te zien hoe trots de leerlingen zijn op hun gekozen naam.

