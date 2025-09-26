Terug

'Vos geraakt door vliegtuig bij vertrek Schiphol, zonder kop aangetroffen'

Vandaag, 14:30

Bij het opstijgen van een vlucht op Schiphol is afgelopen dinsdag een vos geraakt. De piloten van het vliegtuig besloten hierom kort na opstijgen terug te keren naar de Amsterdamse luchthaven. Aan het vliegtuig bleek niets te mankeren, maar het dier overleefde de klap niet. Dit meldt NH Nieuws.

Het ongeluk gebeurde dinsdag bij een vliegtuig van Transavia dat om 05.10 uur naar het Griekse eiland Lefkas vertrok. Zo'n tien minuten na vertrek werd de passagiers verteld dat zij terug naar Schiphol zouden keren. Medewerkers van de luchthaven zouden namelijk na vertrek de vos hebben gevonden, zonder kop. Hierdoor kozen de piloten ervoor om uit voorzorg terug te keren voor inspectie.

"Ze wilden geen risico nemen om straks in Griekenland te stranden met een defect toestel. Na een probleemloze landing werd het vliegtuig nagekeken door de technische dienst", vertelt passagier Mike aan NH Nieuws. 

Uitzonderlijk

Dat een vos geraakt wordt door een vliegtuig is volgens Corinne Kalisvaart van Fauna Haarlemmermeer opmerkelijk. Volgens Kalisvaart zouden deze dieren gewend moeten zijn aan het lawaai van de luchthaven en weten hoe ze zichzelf moeten beschermen. "Misschien zat het achter een prooi aan of was er iets mis met het dier", aldus Kalisvaart tegen de omroep.

