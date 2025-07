Vliegtuig op weg naar Mallorca keert terug om medische noodsituatie

Een Boeing van Albastar, die zaterdagavond vanaf Groningen Airport Eelde naar Spanje onderweg was, is teruggekeerd vanwege een medisch noodgeval. Dat schrijft RTV Drenthe. Het toestel was volgens de regionale omroep rond 20.00 uur vertrokken richting Palma de Mallorca, toen het misging.

Boven Brussel besloten de gezagvoerders om om te keren, volgens een woordvoerder van de Drentse luchthaven om "medische redenen". Op het vliegveld stonden twee ambulances, een traumateam en ook de brandweer klaar om hulp te verlenen.

Volgens een correspondent zou het om een kind aan boord gaan. H et toestel vertrekt vanavond alsnog naar Mallorca.