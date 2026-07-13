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Hond na ruim 40 minuten gered uit hete afgesloten auto in Amsterdam

Hond na ruim 40 minuten gered uit hete afgesloten auto in Amsterdam

Dieren

Vandaag, 14:15

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De politie heeft een hond bevrijd die ruim 40 minuten opgesloten zat in een afgesloten auto in een parkeergarage in Amsterdam. Omdat de temperatuur in de auto snel opliep, besloten agenten het voertuig schadevrij te openen.

Dat meldt Politie Team Transport Amsterdam op Instagram. Volgens de politie waren de ramen van de auto volledig gesloten. Ook in een parkeergarage kan de temperatuur in een stilstaande auto snel oplopen.

Politie bedankt melder

Na een melding gingen agenten ter plaatse en haalden zij de hond uit de auto. Op beelden is te zien hoe het dier na de redding wordt opgevangen door de hulpdiensten.

De politie bedankt de melder voor het inschakelen van de hulpdiensten.

Door Redactie Hart van Nederland

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