Hond redt slapende baas Ton uit woning vol rook in Vught

Ton van der Bruggen uit Vught ligt zaterdagnacht rustig te slapen wanneer zijn hond Sirius plots op hem springt en begint te blaffen. Als Ton op de klok wil kijken, merkt hij dat hij nauwelijks nog iets kan zien: zijn slaapkamer staat vol rook door een grote brand bij de shoarmatent naast zijn huis.

Normaal mag de hond wel op de bovenverdieping komen, maar niet op bed. Daarom is Ton verbaasd als Sirius plots bovenop hem staat te springen, vertelt hij maandagochtend in de Radio 10 Ochtendshow. De ochtend na de brand is hij vooral dankbaar.

Op beelden van de brand is te zien dat de vlammen uit het gebouw slaan:

0:37 Woningen ontruimd om grote brand in restaurant Vught

Ton staat meteen op, trekt snel wat kleren aan en tast zich een weg naar beneden. "Ik kon echt bijna niets meer zien, zoveel rook hing er overal. Ik heb mijn telefoon, portemonnee, hondenriem en een builtje shag gepakt en ben naar buiten gegaan." Buiten ziet hij de vlammen uit het dak van de shoarmatent slaan.

Bekijk het hele gesprek met Ton in de video boven dit artikel.

De brand woedde in de nacht van zaterdag op zondag aan de Vliertstraat in de Noord-Brabantse plaats. Een aantal nabijgelegen woningen werd ontruimd. De brand was al snel geblust en de meeste geëvacueerde personen konden direct terug naar hun woningen.