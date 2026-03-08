Zeer grote brand in restaurant in Vught, woningen ontruimd

In een restaurant aan de Vliertstraat in Vught (Noord-Brabant) heeft in de nacht van zaterdag op zondag een zeer grote brand gewoed. Een aantal nabijgelegen woningen werd ontruimd.

De brandweer kon net na 05.00 uur het sein brand meester geven, waarna de brandweer nog anderhalf uur werkte aan het koelen van enkele hotspots. De brand is inmiddels uit.

De meeste geëvacueerde personen konden terug naar hun woningen, voor de laatste bewoners wordt nog gekeken of zij veilig kunnen terugkeren.