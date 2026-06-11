Brandweer uren bezig met redden varkens uit put: meerdere dieren overleden

De brandweer is donderdag de hele dag bezig geweest met het bevrijden van tientallen varkens uit een put bij een boerderij in Den Bosch. Ondanks de urenlange reddingspoging, hebben een aantal dieren het niet overleefd. Dat meldt de brandweer aan Omroep Brabant.

De hulpdiensten werd rond 05.30 uur opgeroepen voor het incident aan de Gewande. Eenmaal ter plaatste bleek het om tientallen varkens te gaan die vastzaten in een put. Daarnaast kwamen specialistische teams uit de omgeving ter plaatse.

Dieren overleden

Ongeveer 12 uur later, rond 17.30 uur meldt de brandweer dat de reddingsactie is afgerond. Een deel van de dieren heeft het helaas niet overleefd. Het is niet bekend om hoeveel varkens het precies gaat. De situatie is weer overgedragen aan de boer.

Het is nog onduidelijk hoe de varkens in de put zijn beland.