OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Brandweer uren bezig met redden varkens uit put: meerdere dieren overleden

Dieren

Vandaag, 19:58

Link gekopieerd

De brandweer is donderdag de hele dag bezig geweest met het bevrijden van tientallen varkens uit een put bij een boerderij in Den Bosch. Ondanks de urenlange reddingspoging, hebben een aantal dieren het niet overleefd. Dat meldt de brandweer aan Omroep Brabant.

De hulpdiensten werd rond 05.30 uur opgeroepen voor het incident aan de Gewande. Eenmaal ter plaatste bleek het om tientallen varkens te gaan die vastzaten in een put. Daarnaast kwamen specialistische teams uit de omgeving ter plaatse.

Dieren overleden

Ongeveer 12 uur later, rond 17.30 uur meldt de brandweer dat de reddingsactie is afgerond. Een deel van de dieren heeft het helaas niet overleefd. Het is niet bekend om hoeveel varkens het precies gaat. De situatie is weer overgedragen aan de boer.

Het is nog onduidelijk hoe de varkens in de put zijn beland.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vloer varkensstal stort in: 22 varkens belanden in put in Haaren
Vloer varkensstal stort in: 22 varkens belanden in put in Haaren
Twintig varkens overleden na kantelen vrachtwagen in De Rips
Twintig varkens overleden na kantelen vrachtwagen in De Rips

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.