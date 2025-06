Kat zat ingemetseld in kerkmuur Breda: eeuwen later is dier onthuld

In de Grote Kerk in Breda werd woensdag een gemummificeerde kat onthuld. Het dier werd zo’n 600 jaar geleden in de muur gemetseld om kwade geesten en de duivel buiten te houden. Een tikje luguber gebruik.

"Een bouwoffer in de kerkmuur metselen was niet ongewoon. De Vlaamse bouwers wilden daarmee de duivel weren", vertelt Marieke Wiegel, directeur van de Grote Kerk. "Of de mummiekat nog leefde toen die werd ingemetseld, weten we niet zeker, maar daar lijkt het niet op. Ze ligt er heel vredig bij en aan de pootjes is niet te zien dat ze in doodsstrijd probeerde te ontsnappen."

Toen de kerk in 1906 werd gerestaureerd, kwam de kat tevoorschijn. Het dier, waarvan niet zeker is of het een mannetje of een vrouwtje was, werd meegenomen door een restauratiearchitect en jarenlang bewaard door zijn familie. Daarna is de Grote Kerk de kat uit het zicht verloren. Tot Wiegel in 2020 werd benaderd met de vraag of ze hun mummiekat terug wilden. En dat wilden ze zeker: het bouwoffer hoort bij de kerk.

Onthulling

De afgelopen tijd is het dier onderworpen aan verschillende onderzoeken, onder meer om te bepalen of het inderdaad 600 jaar oud is. Woensdag werd het dier dan eindelijk onthuld. Basisschoolkinderen mochten een naam bedenken. En die is uiteindelijk geworden: Polleke.