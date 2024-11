Nederlandse tijgers wennen aan nieuw verblijf in Kazachstan: 'Misschien volgend jaar al feest'

Tijgers Bohdana en Kuma verhuisden 2 maanden geleden van dierenpark Hoenderdaell in Anna Paulowna naar een nieuwe opvang in Kazachstan. De dieren van Stichting Leeuw moeten daar de basis gaan vormen van een nieuwe populatie wilde tijgers. Ze doen het goed, passen zich snel aan en hebben zelfs hun jachtinstinct al laten zien. Hoe goed ze acclimatiseren, is te zien in bovenstaande video.

"Ze hebben een tijd in een kleiner verblijf gezeten, als quarantaine, dat is een vereiste van overheden om te voorkomen dat er ziektes het land in komen", vertelt Gert Polet van het Wereld Natuur Fonds (WNF). "Nu zijn ze naar hun grote verblijf gegaan van anderhalve hectare. Ze zitten dus nog apart maar kunnen elkaar wel zien en zoeken elkaar ook op. Ze hebben nu echt de ruimte, gaan op onderzoek uit en zijn heel nieuwsgierig."

De tijgers zijn heel geïnteresseerd in hun omgeving en hebben hun jachtinstinct nog, ondanks dat ze gevangenschap zijn opgegroeid, aldus WNF. "Ze hebben intussen al eksters en kraaien gevangen. Dat klinkt misschien gek, maar dat is hartstikke goed om te zien."

Nu is het hopen dat de tijger krols wordt, zodat dat tot welpjes leidt. "We hopen dat het al snel gebeurt, deze winter of het begin van het voorjaar. Dan zouden we misschien volgend jaar feest kunnen vieren."