'Nederlandse' tijgers Kuma en Bohdana moeten hun soort laten opleven in Kazachstan

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft twee Siberische tijgers vanuit Nederland overgebracht naar Kazachstan. De mannelijke en vrouwelijke tijgers, Kuma en Bohdana, gaan leven in een groot omheind verblijf in het Ili Balkasj Reservaat. WNF hoopt dat hun nakomelingen de eerste wilde tijgers worden in het Aziatische land waar deze diersoort al zeventig jaar geleden is uitgestorven.

Wereldwijd leven op dit moment zo'n 5500 tijgers in het wild. Ze verblijven vooral in dichtbevolkte gebieden en dat leidt regelmatig tot incidenten met de mens. Reden voor WNF om mogelijkheden te zoeken hun leefgebied uit te breiden naar dunbevolkte gebieden en zo kwam Kazachstan in beeld. De bedoeling is dat daar in 2035 rond de vijftig tijgers leven.

"Na bijna twintig jaar bij WWF, is dit een van de meest bijzondere projecten waar ik ooit aan werkte. Want wie had dit vijftien jaar geleden kunnen denken, toen we bijna de tijger in het wild kwijtraakten?", zegt Gert Polet, wildlife expert WWF-NL. "Dat we nu na jaren werken hier staan, biedt hoop voor natuurherstel en bedreigde diersoorten over de hele wereld."

Natuurlijke habitat

De dieren zijn dit weekend vanuit Nederland per vrachtvliegtuig en helikopter in speciale transportkisten overgebracht naar Kazachstan. Ze mogen op dit moment in een tijdelijk verblijf wennen aan hun nieuwe omgeving voordat ze worden vrijgelaten in het omheinde onderkomen in het reservaat, een gebied ter grootte van Gelderland.

"Wij willen voor al onze dieren in onze opvang de best mogelijke toekomst, het liefst een die zo dicht mogelijk zit op hun natuurlijke habitat. Het is een droom voor onze organisatie dat we met dit project kunnen meewerken aan een soortbehoudsprogramma voor tijgers in een land waar ze ooit thuishoorden", aldus Robert Kruijff, directeur van Stichting Leeuw waar de tijgers vandaan komen.

Hart van Nederland/ANP