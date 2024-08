Loslopende honden doden zeehond op Texel: 'Werd zelfs de lucht in gegooid'

Een zeehond op Texel is aan zijn verwondingen overleden na een aanval door twee honden. "Een afschuwelijke ervaring voor het dier en schokkend voor de omstanders," aldus Ecomare.

Een gezin zag de aangespoelde zeehond vrijdag liggen op het strand. Ze belden Ecomare, maar nog terwijl ze aan de telefoon hingen met een dierverzorger, vlogen er twee honden op de zeehond af. Ze vielen het weerloze beestje aan en gooiden hem zelfs de lucht in.

Toen de dierverzorger ter plaatse kwam, had de eigenaresse de honden al weggehaald. De verwondingen van de zeehond leken in eerste instantie mee te vallen, maar gedurende het weekend verslechterde zijn situatie. Zondag is hij overleden aan de gevolgen van de aanval.

Geregeld slachtoffers

De zeehondenopvang op Texel waarschuwt hondeneigenaren dat hun doorgaans lieve viervoeters levensgevaarlijk kunnen zijn voor de andere dieren op het eiland.

"Mensen die denken te weten dat hun hond zoiets niet zou doen, kunnen voor verrassingen komen te staan. Op Texel kunnen zij opeens geconfronteerd worden met schapen, hazen en zeehonden, dieren waar ze misschien niet eerder mee in aanraking zijn geweest. Helaas heeft dit geregeld slachtoffers tot gevolg," zegt een woordvoerder van Ecomare tegen Hart van Nederland.

