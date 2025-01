Loslopende hond bijt kleine hond dood in Voorburg, eigenaren ontroostbaar

In Voorburg is woensdagochtend een kleine hond doodgebeten. Volgens een buurtbewoner werd de pomeriaan aangevallen door een loslopende pitbull, vertelt zij op Facebook. De politie bevestigt het incident tegenover Omroep West, maar kan niet bevestigen of het om een pitbull gaat.

Ook Heidi's hond werd doodgebeten, vertelt ze in bovenstaande video.

Het ging mis op de Spinozalaan, toen het baasje haar hond aan het uitlaten was. De hond werd van achter aangevallen en was kansloos tegen de pitbull, aldus de buurman online.

De politie trof ter plaatse een doodgebeten hond aan, maar de pitbull was er op dat moment niet. De politie heeft het baasje ondertussen opgespoord en kan niet vertellen of de hond betrokken was bij eerdere incidenten.

Rust

Op dit moment kan de politie de hond niet in beslag nemen, omdat de politie het incident niet zelf heeft gezien, aldus de politie tegen de omroep. De politie werkt samen met de gemeente om de rust in de buurt te laten terugkeren: "Voor ons is het belangrijk dat die rust terugkomt en dat mensen met een veilig gevoel hun hond kunnen uitlaten."

De baasjes van de hond zijn ontroostbaar en vragen online of er nog camerabeelden zijn van het incident of de loslopende hond.