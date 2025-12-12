Volg Hart van Nederland
ZIEN: Ontsnapt zwijntje dwaalt door Maastricht en geniet van vrijheid

Dieren

Vandaag, 22:25

In de Maastrichtse wijk De Heeg keken buurtbewoners vrijdagavond raar op toen er ineens een zwijn door de straten scharrelde. Het dier bleek op avontuur te zijn gegaan en genoot zichtbaar van zijn vrijheid. Volgens de politie was het zwijntje niet agressief, maar het had duidelijk geen enkele behoefte om terug te keren naar zijn baasje.

De politie rukte uit na meldingen over het loslopende dier en trof het zwijntje al snel aan. Terug naar huis krijgen bleek lastiger dan gedacht: het dier liet zich niet zomaar sturen.

Uiteindelijk wist de politie, samen met de eigenaar, het zwijn met behulp van een spanband voorzichtig te motiveren om toch mee te lopen. Na wat overtuigingskracht stapte het dier weer richting huis.

Het avontuur zorgde voor veel bekijks in de buurt. Het zwijntje is inmiddels veilig terug bij zijn eigenaar.

Door Redactie Hart van Nederland

