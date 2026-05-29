Politie treft bijna 100 exotische dieren aan in woning in Beekdaelen

Dieren

Vandaag, 17:52

Een politie-inspectie in een woning in Beekdaelen (Limburg) heeft geleid tot een opvallende vondst. In het huis werden bijna honderd dieren aangetroffen, waaronder roofvogels, stokstaartjes en andere exotische en beschermde diersoorten. Veel van de dieren leefden vermoedelijk onder slechte omstandigheden.

De bewoner van de woning is aangehouden op verdenking van verwaarlozing en het bezitten van bepaalde verboden diersoorten.

Exotische diersoorten

Onder de bijna honderd dieren bevonden zich veel exotische en beschermde diersoorten. Er zijn onder meer roofvogels, stokstaartjes, eekhoorns, schildpadden en woestijnvossen aangetroffen in de woning. Daarnaast troffen inspecteurs diverse zeldzame diersoorten aan, waaronder kinkajous en honingdassen.

De dieren hebben vermoedelijk onder slechte omstandigheden geleefd. Sommige verblijven waren ernstig vervuild, niet geschikt voor de diersoort die erin werd gehouden of er ontbrak schoon drinkwater. Ook werd een deel van de dieren aangetroffen in zeer warme ruimtes.

Met hulp van de Dierenambulance Maastricht zijn de dieren overgebracht naar tijdelijke opvanglocaties. Daar krijgen ze de nodige medische controles en verzorging.

Door Redactie Hart van Nederland

