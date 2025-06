Steeds meer huisdieren worden verwaarloosd, vooral katten

Het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren is in 2024 opnieuw toegenomen, zo meldt de Landelijke Inspectie Dierenwelzijn (LID). Vooral katten worden steeds vaker slachtoffer: het aantal meldingen over verwaarlozing van katten steeg van 1.997 in 2023 naar 2.304 in 2024.

In totaal voerde de inspectie vorig jaar 15.820 inspecties uit, fors meer dan de 12.952 in 2022. De meldingen komen binnen via onder meer het meldpunt 144 en andere organisaties.

Dierenorganisaties zijn er klaar mee: "Verwaarloosde, in beslag genomen dieren mogen nooit meer terug naar hun eigenaar". Bekijk de video bovenaan dit artikel.

Opvallend is dat het aantal meldingen over honden ongeveer gelijk bleef: 2.713 in 2024 tegenover 2.760 in 2023. In vergelijking met 2022 is het aantal meldingen over zowel katten als honden echter gestegen.

Inspecties

Ook dierenartsen schakelen steeds vaker de inspectie in. In 2024 deden zij 252 meldingen, terwijl dat er in 2022 nog slechts 91 waren. Vaak gaat het om gevallen waarin dieren dringend medische zorg nodig hebben, maar de eigenaar deze niet wil of kan betalen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Volgens de LID speelt onder meer de coronapandemie een rol: veel mensen namen destijds impulsief een huisdier, maar blijken daar nu onvoldoende voor te kunnen zorgen. Ook de stijgende kosten voor medische zorg dragen bij aan het probleem. Daarnaast denkt de inspectie dat de alertheid van burgers op dierenleed toeneemt.

'Grens bereikt'

De LID valt onder het ministerie van Landbouw en controleert of dierenwelzijnswetten worden nageleefd. De controles worden uitgevoerd door slechts 25 inspecteurs. "De grens aan onze capaciteit is bereikt", waarschuwt hoofdinspecteur Marc Jacobs.

ANP