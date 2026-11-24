Een hond in huis halen zonder daar goed over na te denken? Bijna een kwart van de Nederlandse hondenbezitters heeft dat weleens gedaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel. En dat terwijl een hond behoorlijk wat tijd, aandacht en geld kost. Daarom start het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) een campagne om toekomstige baasjes bewuster te laten kiezen.

Uit het panelonderzoek blijkt dat 24 procent van de mensen die weleens een hond hebben gehad, er ooit eentje impulsief of zonder goed na te denken heeft genomen.

Bij het kiezen van een hond kijken mensen vooral naar het karakter (73 procent), of het dier bij hun woonsituatie past (65 procent) en of ze voldoende tijd hebben (58 procent). Het uiterlijk speelde voor 29 procent van de hondenbaasjes een rol.

Niet zomaar een hond mee naar huis

Met de campagne 'Vrienden voor het leven word je niet zomaar' wil de overheid voorkomen dat mensen een hond aanschaffen die uiteindelijk niet bij hun levensstijl past. "Een hond is geen impulsieve aankoop, maar een vriend voor het leven", benadrukt staatssecretaris Silvio Erkens.

Bij dierenasiel DOA in Amsterdam zien ze regelmatig wat er gebeurt als die match er niet is. Daar worden honden binnengebracht waarvan de baasjes bijvoorbeeld niet genoeg tijd hebben of waarvan het karakter niet goed bij hun levensstijl past. Vooral bij actieve rassen, zoals de bordercollie, wordt volgens het asiel nog weleens onderschat hoeveel beweging en aandacht ze nodig hebben.

Daarom kijkt DOA zelf heel zorgvuldig naar wie een hond wil adopteren. Toekomstige baasjes moeten vragenlijsten invullen en meerdere gesprekken voeren. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het gedrag, de gezondheid en de behoeften van de hond. Want hoe schattig een hond er ook uitziet, uiteindelijk draait het om de juiste match.