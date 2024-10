Gevangen spitssnuitkrokodil op Bonaire overleden

De spitssnuitkrokodil die afgelopen zaterdag op Bonaire werd gevangen, is maandag overleden. Dit bevestigde de Stichting Nationale Parken Bonaire (Stinapa) maandagavond na berichten van de lokale radiozender Live99FM. Het dier zorgde de afgelopen weken voor veel commotie op het eiland.

Begin oktober verscheen er een korte video van de krokodil in het water rondom Bonaire, wat voor flinke opschudding zorgde. Drie weken later werd het reptiel gevangen. Het bleek te gaan om een mannelijke spitssnuitkrokodil van 2,3 meter. Volgens Stinapa is het dier hoogstwaarschijnlijk overleden aan de gevolgen van stress. De resultaten van de autopsie zijn echter nog niet vrijgegeven.

Strand afgezet

De krokodil zou vanuit Venezuela zijn komen zwemmen, aangezien het dier normaal niet voorkomt in de buurt van Bonaire. De aanwezigheid van de krokodil leidde tot de tijdelijke sluiting van het populaire strand Sorobon. Badgasten werd zelfs na de heropening van het strand aangeraden om niet het water in te gaan.

Twee weken geleden werd het strand weer geopend, maar badgasten kregen nog wel het advies om niet het water in te gaan. De vangst van het dier zaterdagavond zorgde voor opluchting bij veel mensen op het eiland.