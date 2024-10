Koeien en pony op pad in Brabantse dorpen

De politie in Noord-Brabant is afgelopen nacht druk geweest met meerdere loslopende dieren. Dat meldt de politie op Instagram. In Moergestel gingen twee koeien aan de wandel en in Best-Oirschot werd melding gemaakt van een loslopende pony.

"We kregen een melding van loslopende koeien in Moergestel. We troffen twee beige gekleurde koeien aan op de het kruispunt van de Oirschotsebaan met de Vossenhoorn. Een van de koeien maakte vrienden met een andere koe uit het weiland daar", schrijft de politie.

Iets verderop, in Oirschot, konden agenten achter een loslopende pony aan. Die hebben agenten terug in de wei kunnen zetten.

Van de koeien is nog niet bekend waar ze thuishoren.