Klinieken slaan alarm: katten- en hondenbloed hard nodig bij spoedgevallen

Er zijn genoeg mensen die regelmatig bloed doneren aan de bloedbank, maar voor dieren komt dat een stuk minder vaak voor, terwijl het wel hard nodig is. Om het tekort aan bloed van katten en honden tegen te gaan, organiseren dierenklinieken deze week speciale donatiedagen. Dit moet de dierenklinieken zo snel mogelijk weer voorzien van bloed dat gebruikt kan worden tijdens spoedgevallen. Vooral aan kattenbloed is een dringend tekort.

In de video bovenaan dit artikel zie je hoe het eraan toegaat bij de speciale doneerdag bij de dierenkliniek.

Dierenartsen van de kliniekketen AniCura hebben dit jaar al bijna driehonderd bloedtransfusies uitgevoerd bij honden en 125 bij katten. De vraag naar bloed voor operaties of andere noodgevallen is hoog. Daarom organiseert de keten nu de speciale donatiedagen. "In mei hebben we dit georganiseerd voor ons personeel met huisdieren, en nu dus voor iedereen. Dat is voor het eerst", vertelt paraveterinair Lorenzo Klootwijk. "We hebben plek voor zestig donoren. Inmiddels hebben we er veertig. Honden en katten mogen elke drie maanden doneren."

Eisen voor donoren

Wil jij jouw huisdier ook helpen levens te redden? Meld je huisdier dan aan als bloeddonor. Let wel op de eisen: honden moeten minstens 20 kilo wegen en katten minimaal 3,5 kilo. Daarnaast mogen de dieren zelf geen eerdere bloedtransfusie hebben gehad en moeten ze gevaccineerd, ontwormd en gezond zijn.