Kitten in doos gedumpt in Kralingse Bos: 'Had enorme honger'

Een kitten van ongeveer acht weken oud is maandagavond gevonden in een doos in het Kralingse Bos in Rotterdam. Dat laat Dierenopvangcentrum Vlaardingen weten op Facebook.

"Dit lieve ventje is vanavond in een doos gevonden in het Kralingse Bos in Rotterdam. Gelukkig is hij op tijd gevonden! Hij had enorme honger", schrijft de opvang. Het katje verblijft nu bij een gastgezin en krijgt binnenkort een vaccinatie, chip en wordt gecastreerd, voordat hij naar een nieuw baasje kan.

Wie de hulpeloze kitten heeft achtergelaten, is niet bekend.

Begin deze maand overleed nog een kitten na een dumping in ondergrondse container:

0:33 Kitten van een paar dagen oud overleden na dumping in ondergrondse container