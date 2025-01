Kauwbotten maken honden doodziek, Barbara's labrador Bingo verdronk bijna

Heb je jouw hond de laatste tijd verwend met een lekker bot, of staat dit nog op de planning? Pas dan op! De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor de Barkoo kauwbotten die mogelijk verantwoordelijk zijn voor ernstige neurologische aandoeningen bij honden. In sommige gevallen kunnen de gevolgen zelfs fataal zijn.

Verschillende honden, waaronder Bowie, Bas, Dokie, Bingo en Jayden, werden ernstig ziek na het eten van de Barkoo kauwbotten. Voor hond Jayden was het zelfs fataal. Berichten van bezorgde eigenaren zijn massaal gedeeld op Facebook, waarbij honden steeds zieker werden zonder duidelijke oorzaak.

Dronken en in paniek

Honden die aan het zogenaamde 'weerwolfsyndroom' leiden, vertonen neurologische symptomen zoals rusteloosheid en het huilen als wolven uit paniek. Arjan Kamp, eigenaar van Bas en Dokie, beschreef het gedrag van zijn honden als dronken: "Ze stonden te blaffen, schoten in totale paniek en kregen meerdere epileptische aanvallen. Het was afschuwelijk om te zien."

Hond Bingo verdronk zelfs bijna nadat hij door een epileptische aanval in de sloot viel, legt zijn baasje Barbara de Bruijn uit aan Hart van Nederland. "Hij is van nature een hele relaxte hond en deze paniekaanvallen zijn totaal niet normaal voor hem".

Ook Esther Lam-Ligter zag haar hond volledig veranderen na het eten van de kauwbotten: "Bowie blafte onophoudelijk en vertoonde extreem vluchtgedrag. Hij probeerde zelfs door de ramen te springen en was volledig de weg kwijt. Ik heb direct de dierenarts gebeld, maar ook zij zaten met hun handen in het haar." Esther zocht uiteindelijk hulp bij een neuroloog, die vroeg of haar hond kauwbotten had gegeten.

Een gemeenschappelijke deler

Volgens Paul Mandigers, veterinaire neuroloog bij het Evidensia Dierenziekenhuis Arnhem, hebben de neurologische klachten van de honden waarschijnlijk te maken met de Barkoo kauwbotten. “Wanneer we alles afstrepen blijft een intoxicatie over en de gemeenschappelijke deler lijkt de kauwbotten te zijn", aldus de neuroloog.

Hij benadrukt dat niet elke hond ziek wordt van de botten, maar dat er een individuele gevoeligheid per hond is. In Duitsland zijn er meer gevallen met fatale afloop, en de Universiteit van Hannover is bezig met onderzoek.

"Toen we meerdere honden met symptomen zagen, hebben we direct contact opgenomen met andere dierenartsen en de beroepsorganisatie om hen op de hoogte te stellen. Toch hebben we het gevoel dat we de bredere bevolking nog niet goed bereiken", aldus de arts.

Onderzoek in Duitsland

Nina Meyerhoff, veterinaire neuroloog aan de Universiteit van Hannover, meldt dat sinds de zomer van 2024 minstens 53 honden met neurologische klachten naar gespecialiseerde veterinaire neurologen in Duitstalige landen zijn gebracht. Dierenartsen in België, Frankrijk, Finland en Denemarken hebben soortgelijke gevallen gemeld.

In Duitsland wordt momenteel een enquête uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het syndroom. Meyerhoff waarschuwt voor het merk Barkoo, maar benadrukt dat mogelijk ook andere merken betrokken kunnen zijn.

Waarschuwing

De NVWA heeft inmiddels tien meldingen ontvangen van honden die ziek werden na het eten van Barkoo kauwbotten in Nederland. Drie honden zijn overleden. De NVWA heeft de Duitse autoriteiten geïnformeerd en een waarschuwing uitgegeven voor de specifieke producten: Barkoo kaustange (29 centimeter) en Barkoo kauknochen (geknotet. natur 11 centimeter), die verkocht worden bij de webwinkels Zooplus en Bitiba.

Het Duitse bedrijf Matina, heeft nog niet gereageerd op de verzoeken om commentaar.