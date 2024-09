Loslopende jachthonden bijten geliefde kat Joris dood: 'Je gelooft het niet'

Voor veel mensen zal 28 augustus een gewone dag zijn geweest, voor Judith Wittebrood (57) en haar familie was het de "ergste dag van hun leven". Wanneer de politie in Alkmaar aan de deur staat om te zeggen dat hun geliefde zwart-witte kater Joris (9) is doodgebeten door twee honden, stort hun wereld in. Judith is nu op zoek naar de eigenaar van de honden.

Joris was een buitenkat en werd geliefd door de hele buurt. Iedereen kende hem en hij had geen aandacht of snoepjes tekort. Toen hij onlangs zijn dagelijkse ronde door de Valkeniersstraat in Alkmaar deed, sloeg het noodlot toe.

Volgens de buurman liepen er twee honden, vermoedelijk een husky en een roodbruine jachthond, achter een kleine kat aan. Het dier vluchtte de boom in, waarna ze Joris in hun vizier kregen. Terwijl de een hem in een hoekje dreef, sloeg de ander toe en zette hij zijn tanden in de hulpeloze kat. Joris stierf ter plekke.

Na de fatale aanval legde de buurman het levenloze lichaampje van Joris in een doosje en waarschuwde de politie. De zoon van Judith liep daarna met de politie mee om te kijken of het ook echt om hun huisdier ging. "Wanneer je zoon terug komt met je geliefde kat, levenloos in een doos, geloof je het gewoon niet." Het ongeloof zette zich al snel om in woede. Judith wil zo snel mogelijk achterhalen wie de eigenaar van de honden is.

"Wat als het de volgende keer een kind is?" Judith Wittebrood, baasje Joris

(Online) zoektocht

Judith ging de hele buurt door. Ze ging flyeren, aanbellen en zelfs naar de dierenarts en -winkel. Nadat die ronde niks opleverde, besloot ze de zoektocht naar sociale media te halen. "Je hebt daar wel het meeste bereik nu," vertelt ze. Hoewel er nog geen concrete tips zijn, weet ze wel dat hun kat niet het enige slachtoffer is van de twee honden.

Judith: "We willen de eigenaar wijzen op het gedrag van de honden. Door Facebook weet ik dat dit niet het eerste voorval is. Nu zijn het katten, maar wat als het de volgende keer een kind is?" Judith heeft inmiddels melding gemaakt bij de politie.

