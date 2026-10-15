Apenproeven onder vuur: waarom Nederland er nog niet mee stopt

Zijn dierproeven op apen eigenlijk nog wel van deze tijd? Als het aan de Partij voor de Dieren (PvdD) ligt, niet. De partij wil dat Nederland stopt met deze proeven en komt met een voorstel om ze af te bouwen. Maar volgens het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) zijn apen voorlopig nog hard nodig voor medisch onderzoek.

Bij het BPRC worden apen gebruikt om onderzoek te doen naar onder meer infectieziektes bij mensen. "Een aap komt genetisch het dichtst bij ons in de buurt. We testen bijvoorbeeld op long covid, de griep en het westnijlvirus", vertelt Suzanne Docter, woordvoerder van het BPRC.

Geen apen meer nodig?

Niet voor ieder onderzoek zijn echter apen nodig, zegt Docter. Voor leveronderzoek wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van organoïden, een soort 'mini-organen' die in een laboratorium worden gekweekt uit stamcellen. "Dan zijn er geen apen meer nodig. Alleen kan dit met andere ziektes momenteel nog niet. Daarom blijft het nodig om te testen op apen. Als er alternatieven zouden zijn, zouden we ook niet meer testen op apen."

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De Tweede Kamer sprak zich eerder al uit voor het afbouwen van subsidies voor apenproeven. Tijdens een commissiedebat donderdag werd opnieuw gesproken over de toekomst van dierproeven en mogelijke alternatieven. Rianne Letschert, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zegt dat het nu nog "te vroeg" is om de proeven te stoppen. "Uiteindelijk leveren die onderzoeken waardevolle kennis op over ziektes zoals Alzheimer, Parkinson of Covid", zegt ze tegen Hart van Nederland. Er wordt nu meer geïnvesteerd in onderzoek naar proefdiervrije mogelijkheden.

De PvdD vindt juist dat er veel sneller moet worden overgestapt op proefdiervrije onderzoeksmethoden. In Europa is al een lijst met dierproeven waarvan bewezen is dat ze vervangen kunnen worden, maar volgens Ines Kostić van de PvdD gebeurt dat in de praktijk nog niet altijd. Dat zegt ze tegen Hart van Nederland. Ook moet er volgens de partij meer belastinggeld naar innovatieve onderzoeksmethoden. Die bieden volgens de partij meer kansen voor de menselijke gezondheid, maar daarvoor moet wel worden geïnvesteerd.

Uit onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat 90 procent van de Nederlanders wil dat het aantal dierproeven wordt verminderd. Over het tempo zijn de meningen verdeeld. Een meerderheid (56 procent) wil dit geleidelijk doen, zodra er goede alternatieven beschikbaar zijn. Nog eens 15 procent wil sneller afbouwen, ook als die alternatieven er nog niet altijd zijn. De overige 19 procent wil zo snel mogelijk stoppen, zelfs als dat gevolgen heeft voor medisch onderzoek. Specifiek bij dierproeven op apen vindt 59 procent dat die alleen mogen plaatsvinden als er geen goed alternatief is. Nog eens 29 procent wil apenproeven helemaal verbieden.

'Soort Apenheul'

Het BPRC geeft aan dat het dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan. Allereerst gelden er strenge regels voor het uitvoeren van dierproeven. Daarnaast wordt slechts een klein deel van de apen gebruikt voor onderzoek. "Het lijkt hier op een Apenheul, maar dan zonder bezoekers. Een klein gedeelte van de apen wordt ook getest. De rest is om de kolonie gezond en goed te houden."