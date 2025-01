Dierproefvrije toekomst? Innovaties tonen potentieel maar er is nog werk aan de winkel

De Nederlandse overheid wil dit jaar koploper zijn in dierproefvrije innovaties. Dit ambitieuze doel kreeg vorm met de lancering van het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) in 2018. Toch worden deze veelbelovende technieken vaak als aanvulling op dierproeven gebruikt in plaats van een vervanging, zegt Debby Weijers, directeur van Stichting Proefdiervrij.

Onderzoeker Kerensa Broersen van de Universiteit Twente werkt aan innovatieve technieken die de medische wetenschap vooruithelpen. Haar team ontwikkelt mini-orgaantjes van menselijke cellen, zoals darmen en hersenen. Dit soort alternatieven kunnen dierproeven in de toekomst wellicht volledig vervangen.

Orgaan-op-chips

"In plaats van dieren of hele mensen te gebruiken, werken we met kleine clusters van menselijke cellen," legt Broersen uit. Deze mini-orgaantjes worden op een chip geplaatst, waarmee complexe processen zoals darm- en hersencommunicatie onderzocht kunnen worden.

"Het voordeel hiervan is dat we met menselijke cellen werken, wat een belangrijke meerwaarde biedt. Je kunt een mens immers niet zomaar opensnijden voor onderzoek, maar met deze technologie benaderen we de menselijke biologie op een ethisch verantwoorde manier," aldus Broersen.

Inzet van de overheid

Het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur(LVVN) legt uit dat zij zich actief inzetten om dierproeven steeds meer te vervangen. "Om dierproeven steeds vaker overbodig te maken en tegelijkertijd de veiligheid van producten te blijven waarborgen, zijn nieuwe technieken zonder dieren nodig. Het kost tijd om deze te ontwikkelen en te valideren", aldus een woordvoerder.

Omdat wetgeving omtrent dierproeven op Europees niveau geregeld is, richt Nederland zich op samenwerking binnen de EU. Via het TPI-programma wil het ministerie de ontwikkeling van diervrije onderzoeksmethoden versnellen. Ook geldt al dat dierproeven alleen mogen worden uitgevoerd als er geen geaccepteerde alternatieven beschikbaar zijn.

Dierproefvrije toekomst?

Ondanks de vooruitgang is de overgang naar een volledig dierproefvrije toekomst nog niet in zicht, stelt Debby Weijers van Stichting Proefdiervrij. "Het grootste struikelblok is niet meer het ontwikkelen van alternatieve onderzoeksmethoden, maar het daadwerkelijk verminderen van het aantal dierproeven," zegt Weijers.

Daarnaast is ze bang debatten over dierproeven in de toekomst worden samengevoegd met andere diergerelateerde onderwerpen. "Wat ons betreft is dat een verontrustende ontwikkeling, juist omdat dit debat over zoveel meer gaat dan alleen proefdieren: het gaat over wetenschappelijke innovaties in onderzoek en onderwijs, over kansen voor medicijnontwikkeling en economische impact. Wij zijn van mening dat daar op zijn minst drie uur per jaar aan besteed moet worden in de Tweede Kamer".