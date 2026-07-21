Van Japanse kever tot coloradokever: deze insecten zorgen voor overlast

Ga je op vakantie naar Zuid-Europa? Controleer dan voor vertrek goed je auto, camper, caravan en bagage. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt dat de schadelijke Japanse kever niet mee naar Nederland mag liften. Een andere kever zorgt hier al voor problemen: in het Overijsselse Westerhaar kampen bewoners met een plaag van coloradokevers die massaal opduiken in tuinen, op stoepen en tegen woningen.

De Japanse kever is bezig aan een opmars in Europa en vormt volgens de NVWA een groot risico voor de landbouw, boomkwekerijen, sierteelt en natuur. Daarom zijn langs snelwegen, onder meer bij de grens, speciale vallen geplaatst om te controleren of de kever Nederland binnenkomt. Reizigers krijgen het advies om na hun vakantie hun auto, camper, caravan en bagage goed te controleren op meeliftende insecten.

Coloradokevers al massaal aanwezig

In Westerhaar is de situatie heel anders. Daar zijn coloradokevers al massaal aanwezig. Bewoners treffen de insecten aan in hun tuinen, op stoepen en zelfs tegen hun woningen. Volgens een insectendeskundige zijn de kevers niet gevaarlijk voor mensen. Ze steken of bijten niet, maar kunnen wel veel overlast veroorzaken. Waarschijnlijk zijn de kevers op zoek gegaan naar nieuw voedsel nadat op een nabijgelegen akker aardappelen waren vervangen door maïs.

De gemeente Twenterand laat weten dat de bestrijding op particuliere grond de verantwoordelijkheid is van de eigenaar, maar zegt wel te willen helpen. Zo gaat de gemeente de coloradokevers in de openbare ruimte bestrijden, bewoners van advies voorzien en samen met de grondeigenaar kijken naar mogelijke oplossingen om de overlast te beperken.

In de video bovenaan dit artikel leggen we uit hoe zowel de Japanse kever als de coloradokever voor onrust zorgen.