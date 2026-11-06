ZIEN: 14 ransuilen in 1 boom in Hurdegaryp

Veertien ransuilen hebben een boom in het Friese dorp Hurdegaryp uitgekozen tot tijdelijke rustplaats. Hun oranje ogen priemen tussen de gele herfstbladeren door. Voor wie ze spot is het een bijzonder gezicht, maar voor de uilen zelf is het jaarlijkse kost.

Ransuilen zoeken elkaar namelijk elke herfst en winter op, om overdag samen te rusten. Zo’n groep kan uit een handjevol vogels bestaan, maar ook uit tientallen. Vaak keren de uilen jaar na jaar terug naar dezelfde boom.

In Hurdegaryp gaat er bij een geluid af en toe een oog open, maar meestal slapen de vogels gewoon door. ’s Nachts vliegen ze echter uit om in de weilanden rond het dorp op muizen te jagen, wat ze ook wel de bijnaam nachtroofvogels oplevert.